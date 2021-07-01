У "Борисполі" затримують рейси до Туреччини
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримують виліт рейсів до Туреччини, бо країна не надає дозвіл.
Джерело: пресслужба аеропорту
Дослівно: "Станом на 08:20, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулись затримки рейсів:
- PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00,
- PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30,
- PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,
- PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11:00,
- QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17:40".
Деталі: Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.
Пасажирів вказаних рейсів попросили орієнтуватись на офіційну інформацію від авіакомпаній та відстежувати час вильоту на сайті аеропорту.
У "Борисполі" наголошують, що затримка відбулась з причин, на які не впливає аеропорт.
Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що затримку авіарейсів із України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія-Київ та Анталія-Одеса.
В українському відомстві працюють, щоб забезпечити пасажирів харчуванням та тимчасовим розміщенням в готелі.
(1/2) У зв’язку із затримкою авіарейсів із України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія-Київ та Анталія-Одеса. @DmytroKuleba доручив Консульству України в Анталії взаємодіяти із авіаперевізником pic.twitter.com/IjhlxDk897— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 1, 2021