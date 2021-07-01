У "Борисполі" затримують рейси до Туреччини

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримують виліт рейсів до Туреччини, бо країна не надає дозвіл.

Джерело: пресслужба аеропорту

Дослівно: "Станом на 08:20, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулись затримки рейсів:

PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 02:00 виліт перенесено на 14:00,

PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 03:00 виліт перенесено на 17:30,

PS 5333 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 11:40 виліт перенесено на 18:20,

PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ" з 05:00 виліт перенесено на 11:00,

QU 4407 Київ-Анталія а/к "Azur Air Ukraine" з 12:30 виліт перенесено 17:40".

Деталі: Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

Пасажирів вказаних рейсів попросили орієнтуватись на офіційну інформацію від авіакомпаній та відстежувати час вильоту на сайті аеропорту.

У "Борисполі" наголошують, що затримка відбулась з причин, на які не впливає аеропорт.

Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що затримку авіарейсів із України до Туреччини зсувається графік вильотів рейсів Анталія-Київ та Анталія-Одеса.

В українському відомстві працюють, щоб забезпечити пасажирів харчуванням та тимчасовим розміщенням в готелі.