Записатися на вакцинацію онлайн можна уже в 6 містах України
Четвер, 1 липня 2021, 11:07
У шести містах України є можливість записатися до електронної черги на вакцинацію проти COVID-19.
Джерело: Коронавірус_Інфо, helsi.me
Деталі: Зокрема, можна записатися на вакцинацію проти коронавірусу у таких містах:
- Київ, МВЦ, 30.06 — 4.07;
- Одеса, 6 пунктів, 4.07;
- Харків, будні дні без обмежень;
- Полтава, 1.07 — 3.07;
- Біла Церква, 3.07;
- Запоріжжя, 3.07 — 4.07.
Перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна переглянути на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.
Нагадаємо:
- Столичним жителям радять записатися, щоб не стояти в черзі.
- Щеплення роблять вакциною Coronavac виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech.
- За даними КМДА, впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від COVID-19 було вакциновано 7588 містян.
Українська правда