Записатися на вакцинацію онлайн можна уже в 6 містах України

У шести містах України є можливість записатися до електронної черги на вакцинацію проти COVID-19.

Джерело: Коронавірус_Інфо, helsi.me

Деталі: Зокрема, можна записатися на вакцинацію проти коронавірусу у таких містах:

Перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна переглянути на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.

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