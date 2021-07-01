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Записатися на вакцинацію онлайн можна уже в 6 містах України

Четвер, 1 липня 2021, 11:07
Записатися на вакцинацію онлайн можна уже в 6 містах України

У шести містах України є можливість записатися до електронної черги на вакцинацію проти COVID-19.

Джерело: Коронавірус_Інфо, helsi.me

Деталі: Зокрема, можна записатися на вакцинацію проти коронавірусу у таких містах:

Перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна переглянути на офіційному сайті кампанії вакцинації проти COVID-19.

Нагадаємо:

  • Столичним жителям радять записатися, щоб не стояти в черзі.   
  • Щеплення роблять вакциною Coronavac виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech.
  • За даними КМДА, впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від COVID-19 було вакциновано 7588 містян.  

Українська правда

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Теми: вакцинаціяУкраїнаCovid-2019
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