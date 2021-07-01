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Липень в Україні дебютує спекою й грозами

Четвер, 1 липня 2021, 12:09

Найближча доба в Україні буде спекотною і дощовою.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Липень дебютує зливами. І завтра, 2-го липня, у більшості областей України очікуються короткочасні дощі, грози. При грозах можливі сильні зливи, град і шквали… Як тільки на горизонті з'явиться стійкий сухий антициклон - вам повідомлю першим!"

Деталі: За даними Діденко, температура повітря буде найнижчою у західних областях: +22+27 градусів, найвищою - на Сході, південному сході та в Дніпрі з районами: +27+32 градуси.

Загалом - 25-30 градусів вище нуля.

У денні години у Центрі та на Півдні буде багато сонця.

У Києві в п'ятницю очікуються короткочасні грозові дощі, можливий град. Протягом дня 2-го липня близько +28 градусів.

За словами синоптикині, найближчими днями в Україні - періодичні дощі,  грози, +25+32 градуси. У Карпатах свіжіше - +14+17 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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