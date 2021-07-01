На проспекті Перемоги у Києві перекинулась фура з газоблоками

У Києві на проспекті Перемоги, під шляхопроводом біля метро "Берестейська", фура, завантажена газоблоками, врізалась у конструкцію мосту і перевернулась. Рух транспорту обмежено.

Джерело: департамент муніципальної безпеки КМДА, "Київ оперативний" у Facebook

Деталі: ДТП сталася у четвер. За даними "Києва оперативного", у водія вантажівки на ходу лопнуло колесо, від чого його відкинуло в легкове авто і конструкцію шляхопроводу.

Як повідомляє КМДА, під час аварії постраждали та були госпіталізовані "з незначними травмами" двоє людей. Шляхопровід не ушкоджено. Наразі розбирають газоблоки та прибирають ушкоджений вантажний автомобіль.

Спочатку рух було перекрито, але потім частково відновлено двома смугами.

На місці працюють пожежники, рятувальники та інші служби міста.