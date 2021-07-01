Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорщина припиняє пропуск в двох пунктах на кордоні з Україною

Четвер, 1 липня 2021, 13:27
Угорщина припиняє пропуск в двох пунктах на кордоні з Україною

Угорщина до кінця липня припиняє пропуск в двох пунктах на кордоні з Україною.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбу України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон.

Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб та транспортні засоби через пункти пропуску "Барабаш" (з українського боку – "Косино") та "Лонья" (з українського боку "Дзвінкове"). 

Дослівно ДПСУ: "Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей. Також наголошуємо, що з українського боку усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють. Детальніше з порядком роботи пунктів пропуску можна ознайомитися з допомогою інтерактивної мапи на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Угорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Угорщина
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими"
Угорщина просить ЄС продовжити винятки із санкцій проти нафтопродуктів із РФ
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: