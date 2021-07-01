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Угорщина припиняє пропуск в двох пунктах на кордоні з Україною

Четвер, 1 липня 2021, 13:27

Угорщина до кінця липня припиняє пропуск в двох пунктах на кордоні з Україною.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Головне управління поліції Угорщини повідомило Держприкордонслужбу України про тимчасове обмеження пропуску осіб через кордон.

Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона перестане пропускати на свою територію осіб та транспортні засоби через пункти пропуску "Барабаш" (з українського боку – "Косино") та "Лонья" (з українського боку "Дзвінкове"). 

Дослівно ДПСУ: "Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей. Також наголошуємо, що з українського боку усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють. Детальніше з порядком роботи пунктів пропуску можна ознайомитися з допомогою інтерактивної мапи на офіційному веб-сайті Держприкордонслужби".

Українська правда
Теми: Угорщина


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