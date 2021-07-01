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Білорусь хоче заборонити роботу в країні Гете-Інституту і німецької програми обміну студентами

Четвер, 1 липня 2021, 14:22

Білорусь закликала припинити діяльність в країні Гете-Інституту та Німецької програми академічного обміну  (DAAD).

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомило МЗС Німеччини.

"Висловлюємо жаль з приводу рішення білоруської сторони закликати до припинення всієї діяльності Гете-Інституту та DAAD у Білорусі. Це ще більш поглибить міжнародну ізоляцію Білорусі і від наслідків цього рішення постраждає білоруський народ", - зазначає МЗС у комюніке.  

МЗС зазначає, що Гете-Інститут і програма обміну десятиріччями допомагали вибудовувати зв’язки між Білоруссю і Німеччиною та всією Європою, та що уряд ФРН і надалі працюватиме задля збереження такої соціально-культурної співпраці.

"Німеччина і ЄС солідарні з білоруським народом і підтримують їхні зусилля і прагнення до того, щоб їхні базові політичні права поважали. Знову закликаємо владу Білорусі розпочати грунтовний та інклюзивний національний діалог та відреагувати на легітимні вимоги протестного руху", - підсумовує МЗС Німеччини.

Нагадаємо, 28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair під надуманим приводом. Крім того, постійного представника Білорусі при ЄС відкликали в Мінськ для консультацій і так само запропонували вчинити главі Представництва ЄС у Білорусі.

Президент Євроради назвав це "кроком назад", але запевнив, що ЄС буде і далі підтримувати народ Білорусі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьНімеччина
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