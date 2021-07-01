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У Києві обікрали помічницю аташе США

Четвер, 1 липня 2021, 15:20
У Києві обікрали помічницю аташе США
ілюстративне фото

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури в соцмережах та в коментарі УП, паблік "Київ Оперативний"

Деталі: 26 червня потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи.

Як уточнили УП в пресслужбі прокуратури, слідчі встановили, що підозрювана помітила потерпілу, яка прямувала по вулиці Річній у Шевченківському районі. Маючи на меті заволодіння її особистими речами, підозрювана підійшла до неї ззаду та непомітно витягла гаманець із сумки.

Зазначається, що 29 червня крадійку вдалося затримати. У 19-річної уродженки Закарпатської області знайшли частину викрадених напередодні особистих речі потерпілої, зокрема дипломатичну картку помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки.

Наразі дівчині повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

 

Паблік "Київ Оперативний" наводить ім’я підозрюваної - Ласлова Ірина Гейзівна.

Валентина Романенко, УП
Теми: Київкримінал
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