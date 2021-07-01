У Києві обікрали помічницю аташе США
Столичні правоохоронці повідомили про підозру 19-річній уродженці Закарпаття, яка обікрала помічницю аташе США.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури в соцмережах та в коментарі УП, паблік "Київ Оперативний"
Деталі: 26 червня потерпіла, яка є службовою особою посольства США в Україні виявила крадіжку особистих речей з власної сумки, про що одразу повідомила у правоохоронні органи.
Як уточнили УП в пресслужбі прокуратури, слідчі встановили, що підозрювана помітила потерпілу, яка прямувала по вулиці Річній у Шевченківському районі. Маючи на меті заволодіння її особистими речами, підозрювана підійшла до неї ззаду та непомітно витягла гаманець із сумки.
Зазначається, що 29 червня крадійку вдалося затримати. У 19-річної уродженки Закарпатської області знайшли частину викрадених напередодні особистих речі потерпілої, зокрема дипломатичну картку помічника аташе США, водійське посвідчення та банківські картки.
Наразі дівчині повідомлено про підозру у скоєнні крадіжки. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.
Паблік "Київ Оперативний" наводить ім’я підозрюваної - Ласлова Ірина Гейзівна.