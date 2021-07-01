СБУ проведе антитерористичні навчання у центральній синагозі Києва
Четвер, 1 липня 2021, 15:55
4 липня СБУ проведе антитерористичні навчання у центральній синагозі Києва.
Джерело: Головне управління СБУ у Києві та Київській області у Facebook
Дослівно: "Тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади".
Деталі: Зазначається, що під час навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.
СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.
Українська правда