Фото з Facebook ГУ СБУ у Києві та Київській області

4 липня СБУ проведе антитерористичні навчання у центральній синагозі Києва.

Джерело: Головне управління СБУ у Києві та Київській області у Facebook

Дослівно: "Тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади".

Деталі: Зазначається, що під час навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.