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СБУ проведе антитерористичні навчання у центральній синагозі Києва

Четвер, 1 липня 2021, 15:55
СБУ проведе антитерористичні навчання у центральній синагозі Києва
Фото з Facebook ГУ СБУ у Києві та Київській області

4 липня СБУ проведе антитерористичні навчання у центральній синагозі Києва.

Джерело: Головне управління СБУ у Києві та Київській області у Facebook

Дослівно: "Тренування пройдуть у Печерському районі на базі Хоральної синагоги Бродського за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади".

Деталі: Зазначається, що під час навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

Українська правда

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Теми: СБУКиїв
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