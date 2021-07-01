Сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину Covishield, яку використовує Україна - ЗМІ
Сім країн Євросоюзу схвалили індійську вакцину Covishield для прибуваючих мандрівників.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС з посиланням на свої джерела.
Мандрівники, які отримали дози Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Окремо Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.
Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також зробили вакцину прийнятною для поїздок.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Індія погрожувала не визнавати вакцини ЄС для мандрівників, якщо блок не зробить те ж саме щодо індійських вакцин.
Covishield - це індійська версія Vaxzevria від AstraZeneca, дозволена в ЄС.
Всі вакцини, які в даний час дають право на поїздки в ЄС, були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Європейська комісія залишила на розсуд окремих держав-членів вирішувати, чи дозволяти мандрівникам в'їзд з вакцинами, що не схвалені ЕМА.
Вакцина Covishield була включена в список для використання в надзвичайних ситуаціях ВООЗ в лютому.
У матеріалі не вказується, чи стосується цей дозвіл лише громадян вказаних країн, які отримали вакцину в Індії, чи загалом приїжджих з будь-яких країн.
Як відомо, вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні.
Нагадаємо, в Євросоюзі з 1 липня офіційно почали діяти цифрові COVID-сертифікати, що мають спростити поїздки у Європі.