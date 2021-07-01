Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину Covishield, яку використовує Україна - ЗМІ

Четвер, 1 липня 2021, 16:11
Сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину Covishield, яку використовує Україна - ЗМІ

Сім країн Євросоюзу схвалили індійську вакцину Covishield для прибуваючих мандрівників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС з посиланням на свої джерела.

Мандрівники, які отримали дози Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Окремо Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.

Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також зробили вакцину прийнятною для поїздок.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Індія погрожувала не визнавати вакцини ЄС для мандрівників, якщо блок не зробить те ж саме щодо індійських вакцин.

Covishield - це індійська версія Vaxzevria від AstraZeneca, дозволена в ЄС.

Всі вакцини, які в даний час дають право на поїздки в ЄС, були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Європейська комісія залишила на розсуд окремих держав-членів вирішувати, чи дозволяти мандрівникам в'їзд з вакцинами, що не схвалені ЕМА.

Вакцина Covishield була включена в список для використання в надзвичайних ситуаціях ВООЗ в лютому.

У матеріалі не вказується, чи стосується цей дозвіл лише громадян вказаних країн, які отримали вакцину в Індії, чи загалом приїжджих з будь-яких країн.

Як відомо, вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні.

Нагадаємо, в Євросоюзі з 1 липня офіційно почали діяти цифрові COVID-сертифікати, що мають спростити поїздки у Європі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСвакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
ЄС
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: