Сім країн ЄС схвалили для в'їзду вакцину Covishield, яку використовує Україна - ЗМІ

Сім країн Євросоюзу схвалили індійську вакцину Covishield для прибуваючих мандрівників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ВВС з посиланням на свої джерела.

Мандрівники, які отримали дози Covishield, тепер матимуть право на поїздку в Австрію, Німеччину, Словенію, Грецію, Ірландію та Іспанію. Окремо Естонія підтвердила, що визнає всі вакцини, дозволені Індією.

Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також зробили вакцину прийнятною для поїздок.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Індія погрожувала не визнавати вакцини ЄС для мандрівників, якщо блок не зробить те ж саме щодо індійських вакцин.

Covishield - це індійська версія Vaxzevria від AstraZeneca, дозволена в ЄС.

Всі вакцини, які в даний час дають право на поїздки в ЄС, були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Європейська комісія залишила на розсуд окремих держав-членів вирішувати, чи дозволяти мандрівникам в'їзд з вакцинами, що не схвалені ЕМА.

Вакцина Covishield була включена в список для використання в надзвичайних ситуаціях ВООЗ в лютому.

У матеріалі не вказується, чи стосується цей дозвіл лише громадян вказаних країн, які отримали вакцину в Індії, чи загалом приїжджих з будь-яких країн.

Як відомо, вакцина Covishield використовується для вакцинації в Україні.

Нагадаємо, в Євросоюзі з 1 липня офіційно почали діяти цифрові COVID-сертифікати, що мають спростити поїздки у Європі.