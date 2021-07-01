Добувачі біткойнів могли залишити без світла частину Чернігівщини

Правоохоронці знешкодили криптоферму, яка створила загрозу діяльності критичної інфраструктури Чернігівської області.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: "Добувачі" криптовалюти створили потужну майнінг-ферму в орендованих складських приміщеннях та підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій на Чернігівщині.

У такий спосіб зловмисники не лише викрадали електричну енергію, а й створили загрозу для критичної інфраструктури регіону. Від цієї підстанції отримують електроживлення такі об’єкти як: КНП "Ніжинська станція швидкої медичної допомоги", КП "Ніжинводоканал" та інші.

За два місяці "майнінгу" зловмисники завдали тільки прямих збитків на суму більше 3 млн. грн.

В ході обшуку у приміщеннях майнінг-ферми правоохоронці вилучили понад 150 одиниць обладнання для генерації крипто валют та спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини злочинної діяльності з метою притягнення до відповідальності причетних осіб.