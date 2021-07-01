Аваков похвалився досягненнями: Дуже задоволений, будуть інвестиції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подякував Верховній Раді за ратифікацію чотирьох законопроєктів, завдяки яким Україна отримає інвестиції в більш ніж 1,3 млрд євро і співпрацю з Францією в будівництві локомотивів, підйомників для пожежних і модернізації систем очищення води.

Джерело: пост Авакова в Facebook

Пряма мова: "Дуже задоволений сьогоднішнім днем! Хочу поділитися і доповісти вам хороші новини під вечір - інвестиції в нові технології і якість життя. (..)

Сьогодні від імені уряду України я мав честь – як голова Змішаної українсько-французької комісії з економічної співпраці – представити Верховній Раді чотири законопроекти про ратифікацію підписаних раніше Міжурядових угод із Французькою республікою. (..)

Спасибі депутатському корпусу за безпрецедентну підтримку – всі законопроекти ратифіковані конституційною більшістю голосів!".

Деталі: Аваков повідомив, що загальна сума інвестиційного фінансування по 4 проєктах складає більше 1,3 млрд євро.

Перший законопроєкт стосується оновлення парку електричних локомотивів для "Укрзалізниці" на суму 882,5 млн євро.

За словами Авакова, основним вантажним електровозом "Укрзалізниці" досі є ВЛ- 80, який випускали в СРСР із 1961-го до 1995-го року.

Тепер планується отримати 130 нових електролокомотивів виробництва компанії "Альстом" (80 двосистемних і 50 односистемних електровозів).

"Це не просто закупівля – принципово, що це буде фактично спільне виробництво з 35% локалізації виробництва в Україні!", – заявив Аваков.

"Для основної локалізації розглядаються підприємства Запорізької та Дніпропетровської областей. Але в цілому в проект будуть залучені десятки українських підприємств із різних регіонів України. І вже в самому першому локомотиві ALSTOM буде встановлено українське обладнання", – додав він.

Голова МВС наголосив, що проект передбачає створення 7000 нових робочих місць, а "на 85% він покривається французьким кредитом" на 10 років з пільговим періодом в 3 роки.

Другий проєкт стосується Державної служби з надзвичайних ситуацій і українсько-французького виробництва пожежно-рятувальних спеціалізованих інженерних комплексів із висувними драбинами.

"Упевнений, що прилуцькі машинобудівники будуть гідними партнерами французької компанії в цьому проекті", – заявив Аваков.

За його словами, Україна отримає 370 машин, які будуть здатні піднімати рятувальників на висоту від 33 до 42 метрів.

Сьогодні на чергуванні в ДСНС стоять лише 265 машин із пожежними драбинами і 99,5% з них у віці понад 20 років, а потрібно для нормальної роботи 447 машин, зазначив міністр.

Загальна вартість проекту становить 300 млн євро, з яких також 85% – французький кредит (100 млн євро казначейської позички) на 10 років.

Ще два проєкти дозволять українцям пити якісну і чисту воду: в рамках цих проєктів планується модернізувати системи водопостачання на Луганщині та в Києві.

Луганський проект дасть майже мільйону українців доступ до якісної питної води, а Київський проект – 3-м мільйонам.

Кожен із цих проектів – по 70 млн євро, термін кредитування 40 років, у тому числі пільгові 15 років (без виплат). Кредитна ставка на весь період проекту – 0,0092%.

У цих проєктах передбачається участь українських підприємств в обсязі близько 30%.