В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

ООН визнала новий рекорд високої температури в Антарктиді - 18,3 градуса за Цельсієм.

Джерело: Всесвітня метеорологічна організація ООН, AFP

Деталі: Рекордну спеку зафіксували на аргентинській дослідницької станції Есперанса на Антарктичному півострові 6 лютого 2020 року.

Попередній підтверджений рекорд для антарктичного континенту становив 17,5°C. Його зареєстрували в Есперансі в 2015 році.

Водночас, ВМО відхилила ще більш високі показники температури - 20,75°C – про які повідомлялося 9 лютого минулого року на бразильській станції моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур. Детальний аналіз даних і метаданих засвідчив, що імпровізований радіаційний захист призвів до помилки теплового зміщення для датчика температури.

Навіть більшою мірою, ніж Арктика, Антарктика погано охоплена з точки зору безперервних і стійких спостережень і прогнозів погоди і клімату.

Як зазначається, Антарктичний півострів є регіоном з найбільш швидким потеплінням - майже на 3°C за останні 50 років.

Нагадаємо: Раніше в ООН прогнозували, що є 40% імовірності, що в найближчі п'ять років у світі стане так спекотно, що він тимчасово перевищить температурну межу, встановлену Паризькою кліматичною угодою.