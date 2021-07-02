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В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

П'ятниця, 2 липня 2021, 01:18
В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

ООН визнала новий рекорд високої температури в Антарктиді - 18,3 градуса за Цельсієм.  

Джерело: Всесвітня метеорологічна організація ООН, AFP

Деталі: Рекордну спеку зафіксували на аргентинській дослідницької станції Есперанса на Антарктичному півострові 6 лютого 2020 року.

Попередній підтверджений рекорд для антарктичного континенту становив 17,5°C. Його зареєстрували в Есперансі в 2015 році.

Водночас, ВМО відхилила ще більш високі показники температури - 20,75°C  – про які повідомлялося 9 лютого минулого року на бразильській станції моніторингу вічної мерзлоти на острові Сеймур. Детальний аналіз даних і метаданих засвідчив, що імпровізований радіаційний захист призвів до помилки теплового зміщення для датчика температури.

Навіть більшою мірою, ніж Арктика, Антарктика погано охоплена з точки зору безперервних і стійких спостережень і прогнозів погоди і клімату.

Як зазначається, Антарктичний півострів є регіоном з найбільш швидким потеплінням - майже на 3°C за останні 50 років.

Нагадаємо: Раніше в ООН прогнозували, що є 40% імовірності, що в найближчі п'ять років у світі стане так спекотно, що він тимчасово перевищить температурну межу, встановлену  Паризькою кліматичною угодою.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНекологія
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