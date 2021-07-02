США вперше внесли союзника по НАТО в перелік країн, причетних до використання дітей-солдатів

Держдепартамент США додав Туреччину в список країн, причетних до використання дітей-солдатів за останній рік.

Джерело: доповідь Держдепу США "Торгівля людьми 2021", Reuters

Деталі: Зазначається, що Туреччина надає "відчутну підтримку" підрозділу "Султан Мурад" в Сирії, фракції сирійської опозиції, яку Анкара вже давно підтримує, і групі, яка, як повідомляється, вербувала і використовувала дітей-солдатів.

Ніякої негайної реакції з боку Туреччини не було.

Reuters пише, що це перший випадок, коли США помістили союзника по НАТО в подібний список, що може ще більше ускладнити і без того напружені відносини між Анкарою і Вашингтоном.

У цьому списку також є Афганістан, Бірма, Демократична Республіка Конго, Іран, Ірак, Лівія Малі, Нігерія, Пакистан, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Країни, включені в цей список, підлягають обмеженням на допомогу в забезпеченні безпеки і на комерційне ліцензування військової техніки.

Туреччина провела три транскордонні операції в Сирії проти так званої "Ісламської держави", а також підтримуваних США курдів і часто використовувала угруповання збройних сирійських бойовиків, крім своїх власних сил. Деякі з цих груп були звинувачені правозахисними групами і ООН в невибіркових нападах на мирних жителів і скоєнні викрадень і грабежів. ООН просила Анкару приборкати цих сирійських повстанців, в той час як Туреччина відкинула звинувачення, назвавши їх "безпідставними".

Крім того, Туреччина через посередників і власні збройні сили також була залучена в лівійський конфлікт. Підтримка Анкари допомогла уряду в Тріполі відбити 14-місячну атаку східних сил, підтримуваних Єгиптом і Росією.

Нагадаємо: Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що напруга з США за Джо Байдена стала більшою, ніж за Барака Обами і Дональда Трампа. Серед кроків, які підлили мастила у вогонь, він пригадав визнання Байденом геноциду вірмен у 1915 році.

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