Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США вперше внесли союзника по НАТО в перелік країн, причетних до використання дітей-солдатів

П'ятниця, 2 липня 2021, 03:11
США вперше внесли союзника по НАТО в перелік країн, причетних до використання дітей-солдатів

Держдепартамент США додав Туреччину в список країн, причетних до використання дітей-солдатів за останній рік.

Джерело: доповідь Держдепу  США "Торгівля людьми 2021", Reuters

Деталі: Зазначається, що  Туреччина надає "відчутну підтримку" підрозділу "Султан Мурад" в Сирії, фракції сирійської опозиції, яку Анкара вже давно підтримує, і групі, яка, як повідомляється, вербувала і використовувала дітей-солдатів.

Ніякої негайної реакції з боку Туреччини не було.

Reuters пише, що це перший випадок, коли США помістили союзника по НАТО в подібний список, що може ще більше ускладнити і без того напружені відносини між Анкарою і Вашингтоном.

У цьому списку також є Афганістан, Бірма, Демократична Республіка Конго,  Іран, Ірак, Лівія Малі, Нігерія, Пакистан, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Країни, включені в цей список, підлягають обмеженням на допомогу в забезпеченні безпеки і на комерційне ліцензування військової техніки.

Туреччина провела три транскордонні операції в Сирії проти так званої "Ісламської держави", а також підтримуваних США курдів і часто використовувала угруповання збройних сирійських бойовиків, крім своїх власних сил. Деякі з цих груп були звинувачені правозахисними групами і ООН в невибіркових нападах на мирних жителів і скоєнні викрадень і грабежів. ООН просила Анкару приборкати цих сирійських повстанців, в той час як Туреччина відкинула звинувачення, назвавши їх "безпідставними".

Крім того, Туреччина через посередників і власні збройні сили також була залучена в лівійський конфлікт. Підтримка Анкари допомогла уряду в Тріполі відбити 14-місячну атаку східних сил, підтримуваних Єгиптом і Росією.

Нагадаємо: Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що напруга з США за Джо Байдена стала більшою, ніж за Барака Обами і Дональда Трампа. Серед кроків, які підлили мастила у вогонь, він пригадав визнання Байденом геноциду вірмен у 1915 році.

Читайте також: Геноцид на рівні Байдена: що змінить "вірменська" заява у стосунках США та Туреччини.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАТуреччинавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: