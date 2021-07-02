Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Натовпи через Євро-2020 сприяють сплеску COVID-заражень в Європі — ВООЗ

П'ятниця, 2 липня 2021, 03:51

ВООЗ заявила, що натовпи людей, що збираються на стадіонах, пабах і барах, щоб подивитися футбольні матчі чемпіонату Європи, викликали зростання кількості COVID-випадків в Європі.

Джерело: старший офіцер з надзвичайних ситуацій ВООЗ Кетрін Смоллвуд, яку цитує The New York Times, BBC

Пряма мова Смоллвуд: "Нам потрібно дивитися не тільки на самі стадіони. Нам потрібно подивитися, як люди туди добираються: їдуть вони в великих, переповнених колонах автобусів? А коли вони залишають стадіони, чи йдуть вони в переповнені бари та паби, щоб подивитися матчі?".

Деталі: За даними ВООЗ, кількість випадків зараження COVID-19 в Європі за тиждень виросло на 10% після двох місяців спаду, а ризик нової хвилі зростає.

NYT пише, що в Шотландії понад 2000 осіб отримали позитивний результат тестування на коронавірус після перегляду гри Євро-2020 на стадіоні, у фан-зоні або в пабі. Майже дві третини цих випадків були пов'язані з грою Євро-2020 в Лондоні в середині червня. Принаймні 120 уболівальників з Фінляндії заразилися після поїздки в Санкт-Петербург, щоб подивитися гру своєї команди.

Нагадаємо:  Станом на 2 липня у Європі виявили понад  48 млн випадків COVID-19, більше мільйона людей померли від коронавірусу.

Теми: коронавірусЄвропа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із підборами: міністр обіцяє нижчу висоту, Міноборони киває на наказ

Росія вивела у Чорне море всі кораблі Чорноморського флоту – розвідка

Вбивство Гонгадзе: Верховний суд остаточно затвердив довічне ув'язнення Пукача

Столична влада вважає, що ввести в експлуатацію "будинок-монстр" неможливо  

Цієї ночі змінився порядок в’їзду в Україну з чотирьох країн. Особлива увага - РФ

Попри 3 вакцини: в Росії – черговий "рекорд" COVID-смертності

Усі новини...
коронавірус
Україна опинилася на 3 місці в Європі за щоденною кількістю смертей від COVID-19
МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna
Австрія та Нідерланди відкрилися для туристів з України, щеплених від коронавірусу
Останні новини
17:29
Транспортний "Боїнг-737" здійснив аварійну посадку на воду біля Гонолулу
17:25
У червні в Україні реалізували майже 1,5 тисячі нових легкових авто – асоціація
17:07
Ле Пен, Сальвіні, Орбан заявили про наміри створити націоналістичний альянс у ЄП
17:07
У МОЗ пояснили, як діяти, якщо ваших даних про вакцинацію немає в електронній системі
16:43
Міненерго розглядає виробництво водню за допомогою атомної енергії
16:40
У Литві закликали оголосити екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі
16:38
На Луганщині затримали колишнього бойовика
16:34
Разом із Безосом у космос полетить 82-річна пілотеса
16:31
Скандал із підборами: міністр обіцяє нижчу висоту, Міноборони киває на наказ
16:13
Глава МЗС Греції приїде в Україну
Усі новини...