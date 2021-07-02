Натовпи через Євро-2020 сприяють сплеску COVID-заражень в Європі — ВООЗ

ВООЗ заявила, що натовпи людей, що збираються на стадіонах, пабах і барах, щоб подивитися футбольні матчі чемпіонату Європи, викликали зростання кількості COVID-випадків в Європі.

Джерело: старший офіцер з надзвичайних ситуацій ВООЗ Кетрін Смоллвуд, яку цитує The New York Times, BBC

Пряма мова Смоллвуд: "Нам потрібно дивитися не тільки на самі стадіони. Нам потрібно подивитися, як люди туди добираються: їдуть вони в великих, переповнених колонах автобусів? А коли вони залишають стадіони, чи йдуть вони в переповнені бари та паби, щоб подивитися матчі?".

Деталі: За даними ВООЗ, кількість випадків зараження COVID-19 в Європі за тиждень виросло на 10% після двох місяців спаду, а ризик нової хвилі зростає.

NYT пише, що в Шотландії понад 2000 осіб отримали позитивний результат тестування на коронавірус після перегляду гри Євро-2020 на стадіоні, у фан-зоні або в пабі. Майже дві третини цих випадків були пов'язані з грою Євро-2020 в Лондоні в середині червня. Принаймні 120 уболівальників з Фінляндії заразилися після поїздки в Санкт-Петербург, щоб подивитися гру своєї команди.

Нагадаємо: Станом на 2 липня у Європі виявили понад 48 млн випадків COVID-19, більше мільйона людей померли від коронавірусу.