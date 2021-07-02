Пожежа знищила невеличке містечко в Канаді

У Канаді лісова пожежа, що почалася після трьох днів рекордних температур, знищила більшу частину містечка Литтон (Британська Колумбія) і пошкодила прилеглу гідроелектростанцію.

Джерело: Reuters

Деталі: Понад 1000 осіб в Літтоні і його околицях були евакуйовані, після того, як пожежа застала зненацька жителів громади. У самому Літтоні проживає 250 осіб.

У результаті пожежі більшість будинків і споруд в Літтоні знищено. Деякі жителі зникли.

Причина пожежі з'ясовується. За словами прем'єр-міністра Британської Колумбії Джона Хоргана, за останні 24 години в Британській Колумбії було зареєстровано 62 нових пожежі.

На цьому тижні Літтон тричі побив рекорд найвищої температури в Канаді - 49,6 градуса за Цельсієм.