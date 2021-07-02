Сі Цзіньпін пригрозив за спроби залякати Китай: Розіб'ють голови

Президент Китаю Сі Цзіньпін попередив, що іноземним державам "розіб'ють голови", якщо вони спробують залякати його країну або вплинути на неї.

Джерело: китайський лідер на заході, присвяченому сторіччю правлячої Комуністичної партії, BBC

Пряма мова: "Ми ніколи не дозволимо нікому залякувати, пригнічувати або підпорядковувати Китай. Будь-кого, хто насмілиться зробити це, розіб'є голову до крові об Велику Сталеву стіну, створену більш ніж 1,4 мільярдами китайців".

Деталі: Сі Цзіньпін говорив близько години і, серед іншого, заявив, що Компартія грає центральну роль у зростанні країни і що спроби відокремити її від народу зазнають невдачі.

"Лише соціалізм може врятувати Китай, і лише соціалізм із китайськими особливостями може розвинути Китай", – сказав він.

Сі Цзіньпін заявив, що Пекін не допустить "святенницької проповіді", очевидно маючи на увазі США і критику за порушення прав людини і репресії в Гонконзі.

Відносини між США і Китаєм останнім часом погіршилися через торгівлю, шпигунство та пандемію.

Проблема Тайваню також є серйозним джерелом напруженості. У той час як демократичний Тайвань вважає себе суверенною державою, Пекін розглядає острів як провінцію, що відкололася.

США за своїми законами зобов'язані надати Тайваню засоби захисту, якщо Пекін застосує силу, щоб повернути острів.

У четвер Сі Цзіньпін заявив, що Китай зберігає "непохитну прихильність" об'єднанню з Тайванем.

"Ніхто не повинен недооцінювати рішучість, волю і здатність китайського народу захищати свій національний суверенітет і територіальну цілісність", – заявив він.

У відповідь Тайвань заявив, що має намір захищати свій суверенітет і демократію.

На честь 100-річчя партії в Пекіні були святкування, на площі Тяньаньмень був ретельно перевірений натовп, багато хто був без масок.

У той же день Гонконг відзначає річницю передачі свого суверенітету КНР (01.07.1997).