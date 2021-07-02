Україну накриють дощі і грози
П'ятниця, 2 липня 2021, 10:42
2 липня в Україні очікується погіршення погодних умов – дощі, грози, подекуди град і сильний вітер.
Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС
Дослівно Укргідрометцентр: "Вдень 2 липня в Україні, крім південного сходу, місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: На заході країни місцями значні дощі.
У Києві та Київській області 2 липня грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Українська правда