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Україну накриють дощі і грози

П'ятниця, 2 липня 2021, 10:42
Фото slovoidilo.ua

2 липня в Україні очікується погіршення погодних умов – дощі, грози, подекуди град і сильний вітер.

Джерело: Укргідрометцентр, ДСНС

Дослівно Укргідрометцентр: "Вдень 2 липня в Україні, крім південного сходу, місцями грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)". 

 
скриншот з meteo.gov.ua

Деталі: На заході країни місцями значні дощі.

У Києві та Київській області 2 липня грози, вдень подекуди по області град, шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Українська правда
Теми: погода


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