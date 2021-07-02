Віз нетверезих дорослих: 11-річний водій загинув у ДТП на Львівщині
П'ятниця, 2 липня 2021, 11:31
Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 липня близько опівночі у селі Рясне-Руське Львівського району. Автівка вилетіла у кювет, а 11-річний львів’янин, який був за кермом, помер від отриманих травм на місці.
Джерело: поліція Львівщини
Деталі: Поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того у салоні БМВ перебував власник, 23-річний мешканець того ж села.
Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню.
Правоохоронці відкрили справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху", триває розслідування та встановлю обставини події.
Українська правда