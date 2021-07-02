Деякі заходи на Олімпіаді у Токіо можуть закрити для глядачів

Частину заходів Олімпійських ігор у Токіо, що почнуться у липні, можуть провести без глядачів через побоювання поширення більш заразного штаму коронавірусу "Дельта".

Джерело: японська газета "Йоміурі" (The Japan News)

Деталі: Уряд Японії та Оргкомітет Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо почали домовлятися про проведення деяких ігрових заходів, таких як заплановані на великих майданчиках або вночі, без глядачів.

Цей крок відбувся після виявлення нових коронавірусних інфекцій у столиці та інших районах Японії, що спонукало експертів та громадськість закликати до посилення заходів.

Для 10 префектур, включаючи Токіо, діють пріоритетні заходи надзвичайного рівня. Максимальна кількість глядачів обмежена 50% місткості або 5000.

Якщо пріоритетні заходи закінчаться 11 липня, як це заплановано на сьогодні, обмеження кількості глядачів буде пом'якшено до 10 000. Оргкомітет та інші причетні сторони вирішили 21 червня, що олімпійські заходи будуть проводитись із 10 000 або менше глядачів.

Однак кількість нових заражень у Токіо зростає, і все більше зростає думка уряду про те, що буде важко припинити першочергові заходи, заплановані в столичному районі Токіо. Якщо ситуація не покращиться навіть після продовження пріоритетних заходів, це може змусити уряд оголосити надзвичайний стан під час Олімпійських ігор.

Прем'єр-міністр Йошіхіде Суга заявив у четвер: "Я чітко дав зрозуміти, що глядачів може не бути (у разі чергового надзвичайного стану – ред.). Рішення буде прийнято на п'ятисторонніх переговорах".

Про розширення кількості глядачів до 10 000 і переоформлення квитків на церемонії відкриття та закриття, а також 7 змагань (футбол, бейсбол та софтбол) мали оголосити у вівторок, але це може бути відкладено, повідомляють джерела видання.

Довідка: "Олімпійські ігри-2020" минулого року відклали на рік через пандемію, а в 2021 році вирішили більше не переносити, хоча вакцинація не завершена і пандемія триває.

Початок Олімпійських ігор в Японії заплановано на 23 липня. Іноземним глядачам заборонено їх відвідувати.

Минулого місяця організатори за підсумками переговорів за участю влади Японії і Токіо і Міжнародного олімпійського комітету вирішили, що Олімпійські ігри-2020 в Токіо в липні і серпні 2021 року року пройдуть із глядачами на трибунах, проте їх число буде обмежене.

На змагання будуть допускати не більше ніж 10 тисяч глядачів, щоб трибуни були заповненi максимум на половину.

Від глядачів будуть вимагати дотримання соціальної дистанції та інших заходів запобігання поширенню інфекції. Проходження тестування не обов’язкове.

Противники проведення Олімпіади вимагають її скасувати, посилаючись на ризики, пов’язані з епідемією, і великі витрати, які лягають на плечі організаторів.

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