Неякісні катери від "Кузні на Рибальському": ДБР повідомило нові підозри ексчиновникам Міноборони

Слідчі ДБР повідомили про підозри колишнім посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставку військової техніки низької якості Збройним силам України.

Джерело: заступник начальника слідчого відділу ГСУ ДБР Олег Гриняк на брифінгу 2 липня, співрозмовник УП в правоохоронних органах, Офіс генпрокурора

Пряма мова: "Голова правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" підбурив заступника міністра оборони України укласти державний контракт саме з його підприємством. Посадовець міністерства був достеменно обізнаний у відсутності проєктної документації на будівництво катерів у вказаного підприємства. Незважаючи на це, він дав вказівку підлеглим йому керівникам одного з департаментів Міноборони на безперешкодне укладення державного контракту щодо будівництва катерів саме із вказаним ПрАТ"

Деталі: За словами Гриняка, в подальшому такі контракти були укладені, було здійснено передоплати у розмірі 80% від договору, додатковими угодами подовжувались строки виконання замовлення, змінювались умови держконтракту і інтересах "Кузні на Рибальскому", у підсумку – до передачі Міноборони без належних перевірок 2 десантно-штурмових катерів проєкту "Кентавр", які не відповідають заявленим критеріям. Загальна сума контракту - 443 млн грн.

Представник ДБР повідомив, що в ході слідства було виявлено й інший факт перевищення службових повноважень заступника міністра оборони України та одного із директорів підворядкованого йому департаменту.

Вони допустили закупівлю для потреб ЗСУ санітарних автомобілів виробництва Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних силах за призначенням. Сума збитків – понад 32 млн грн.

Загалом за цими двома фактами, за даними слідства, державі завдано збитків на суму понад 475 млн грн.

2 липня слідчі ДБР особисто повідомили про підозру посадовим особам Міністерства оборони України: ексзаступнику міністра України (перебував на посаді 2015-2019 р) та двом директорам департаменту МОУ (2015 – 2019 рр).

Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 426-1 ККУ (санкція - від 7 до 10 років позбавлення)

Також повідомлено про підозру голові правління ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському", дії якого кваліфіковано за ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (підбурювач) ч. 4 ст. 426-1 КК України.

Слідчими підготовлені клопотання про запобіжні заходи для цих підозрюваних - взяття під вартою з альтернативою застави у розмірі, тотожному завданим збиткам.

Представник ДБР не назвав прізвища підозрюваних, але за даними джерела УП, колишній заступник міністра оборони серед фігурантів – Ігор Павловський.

Що передувало: Заступника голови Міністерства оборони Ігоря Павловського підозрювали в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони. У злочинній схемі фігурувала компанія "Трейд Коммодіті".