В Росії чоловікові дали 8 років колонії нібито за "шпигунство" на користь України

У Росії жителя Кубані засудили до 8 років колонії суворого режиму нібито за "шпигунство" на користь України.

Джерело: пресслужба Краснодарського крайового суду, російський "Інтерфакс"

Дослівно суд: "Завершено розгляд кримінальної справи, порушеної стосовно Андрія Пікули 1991 р.н., якого звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада, шпигунство)".

Деталі: За даними "Інтерфаксу", мова йде нібито про шпигунство на користь України.

Згідно з вироком, Пікулу нібито завербували восени 2018 року, а восени 2019 року він нібито зібрав якусь інформацію і передав її співробітнику української розвідки.

Повідомляється, що підсудний "повністю визнав свою провину", і що суд призначив йому покарання "нижче від найнижчої межі, передбаченої санкціями ст. 275 КК РФ".

Пікулу також позбавили військового звання "лейтенант запасу".

Слухання у справі проходили в закритому режимі.