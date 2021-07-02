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В Росії чоловікові дали 8 років колонії нібито за "шпигунство" на користь України

П'ятниця, 2 липня 2021, 14:58
В Росії чоловікові дали 8 років колонії нібито за шпигунство на користь України
Скриншот з відео kraevoi.krd.sudrf.ru

У Росії жителя Кубані засудили до 8 років колонії суворого режиму нібито за "шпигунство" на користь України.

Джерело: пресслужба Краснодарського крайового суду, російський "Інтерфакс"

Дослівно суд: "Завершено розгляд кримінальної справи, порушеної стосовно Андрія Пікули 1991 р.н., якого звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ (державна зрада, шпигунство)".

Деталі: За даними "Інтерфаксу", мова йде нібито про шпигунство на користь України.

Згідно з вироком, Пікулу нібито завербували восени 2018 року, а восени 2019 року він нібито зібрав якусь інформацію і передав її співробітнику української розвідки.

Повідомляється, що підсудний "повністю визнав свою провину", і що суд призначив йому покарання "нижче від найнижчої межі, передбаченої санкціями ст. 275 КК РФ".

Пікулу також позбавили військового звання "лейтенант запасу".

Слухання у справі проходили в закритому режимі.

Українська правда

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Теми: Росіясудшпигунство
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