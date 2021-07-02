Росія не ризикне суїцидальною війною проти НАТО в Чорному морі - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ не чекає раптового спалаху серйозного насильства в Чорному морі, попри інцидент з британським есмінцем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це міністр сказав в інтерв'ю Newsweek.

"Я дійсно вірю, що Росія готова до ескалації деякої локальної напруженості в Чорноморському регіоні, але я не вважаю їх самовбивчими. Вони можуть вщипнути та спровокувати деінде. Але Росія не піде на ризик повномасштабної конфронтації з НАТО, чітко розуміючи, що у неї немає шансів на успіх", - сказав Кулеба.

Водночас він закликав НАТО не дозволяти Росії розширювати свій вплив в Чорному морі на тлі останньої напруженості.

"У наших розмовах з НАТО ми дуже відверті в цьому питанні: якщо все піде так, як є, існує ризик того, що Росія може значно посилити свій контроль над Чорним морем і ще більше розширити свій вплив в регіоні. Що означає підвищені загрози безпеки та стабільності України і її союзників по НАТО. Турбують також спроби Москви порушити торгові шляхи і обмежити свободу судноплавства", - зазначив міністр.

Кулеба визнав, що зараз у Росії дійсно стратегічно вигідне положення в тимчасово окупованому Криму і саме тому НАТО має посилювати позиції в регіоні.

"Тому для нас дуже важливо, щоб Чорне море не повторило долю регіону Азовського моря", - додав він, маючи на увазі водний простір між Кримом і Росією, який все більше потрапляє під контроль Москви з моменту анексії півострова.

"Нам необхідно посилити співпрацю між українським флотом і флотом союзників по НАТО в Чорному морі. Я впевнений, що ніщо не може перешкодити навчанням Sea Breeze. Зараз Росія намагається грати мускулами, показуючи, що незалежно від того, скільки тренуються інші, тільки вони готові діяти в регіоні", - сказав міністр.

Нагадаємо, 23 червня Міноборони Росії заявило, що есмінець HMS Defender увійшов, за їхнім твердженням, в "російські територіальні води" поблизу Криму, і російський патрульний корабель здійснив попереджувальні постріли, а реактивний літак скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії, втім, заперечило, що було відкрито попереджувальний вогонь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що HMS Defender проходив через українські територіальні води, нагадавши про невизнання Британією незаконної анексії Криму.

Пізніше було опубліковане відео з борту есмінця, на якому видно, як його переслідують кораблі та літаки РФ.

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