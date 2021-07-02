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Загострення на Донбасі: окупанти до обіду 10 разів порушили "тишу"

П'ятниця, 2 липня 2021, 15:22

Від початку доби 2-го липня станом на 12 годину зафіксовано десять випадків порушення режиму припинення вогню російсько-окупаційними військами.

Джерело: зведення Міноборони

Дослівно: "У районі Золотого-4 та населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82-го калібру. Біля населеного пункту Гнутове окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го,82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів".

Деталі: Бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, командування ЗС РФ посилює підготовку до застосування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Протягом цього тижня спостерігається активізація противником підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних та саперних підрозділів. Зросла кількість випадків проведення рекогносцировки (розвідка, що проводиться особисто офіцерами перед бойовими діями – ред.) місцевості російськими кадровими офіцерами Південного військового округу ЗС РФ".

Довідково: Диверсійно-розвідувальна група – підрозділ спецпризначення, що використовується для розвідки і диверсій з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника.

Українська правда
Теми: МіноборонирозвідкаДонбасвійна


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