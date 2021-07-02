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Росія вивела у Чорне море всі кораблі Чорноморського флоту – розвідка

П'ятниця, 2 липня 2021, 16:09

Росія вивела в море весь корабельний склад Чорноморського флоту через міжнародні військові навчання України і союзників "Sea Breeze - 2021". 

Джерело: головне управління розвідки Міноборони, представник розвідки Вадим Скібіцький

Пряма мова: "Для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує не притаманні для нього завдання.

Країна-агресор намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів із використанням військової сили. Але Росії явно не вистачає сил і засобів в Чорному морі".

Деталі: За словами Скібіцького, дії Росії викликані страхом втратити домінування на півночі Чорного моря.

Повідомляється, що воєнна розвідка наразі забезпечує безпеку та моніторить ситуацію навколо навчань "Sea Breeze – 2021".

Також представник ГУР заявив, що спроба Росії продемонструвати свою готовність застосувати силу в морі не співмірна з потенціалом тих країн, які беруть участь у навчаннях.

Скібіцький додав, що міжнародна спільнота демонструє солідарність з Україною і докладає зусиль для безпеки в нашому регіоні, а Росія цього боїться.

Розвідка відзначає, що з 2015 року Росія почала стрімко нарощувати в окупованому Криму свою військову складову. І коли проходять міжнародні військові морські навчання, Росія відпрацьовує різні способи та методи ураження тих угруповань, які створюються в Чорному морі.

Українська правда
Теми: РосіяЧорне морефлотЗбройні сили


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