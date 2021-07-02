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На Луганщині затримали колишнього бойовика

П'ятниця, 2 липня 2021, 16:38
На Луганщині затримали колишнього бойовика
фото ілюстративне

Правоохоронці під час перевірки документів громадян на блокпосту у селі Петропавлівка виявили 32-річного мешканця Хрустального, який протягом двох років проходив службу у військах бойовиків "ЛНР".

Джерело: відділ комунікації поліції Луганської області

Деталі: Чоловік розповів, що у серпні 2016 року він вступив до лав незаконного збройного формування, де проходив службу на посаді навідника бойової машини у військовій частині, що розташована у Хрустальному.

У 2018 році він був переведений до взводу охорони та здійснював охорону складських приміщень та інших військових об’єктів у Кадіївці, Сорокиному та селі Хороше, Сміле, Біле, Петрівське, що розташовані поблизу лінії розмежування.

За свою роботу чоловік отримував заробітну платню у розмірі 15 тис. рублів РФ. У серпні 2018 року чоловік покинув лави бойовиків.

Відкрито справу за статтею "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Українська правда

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Теми: Луганська областьДонбасвійна
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