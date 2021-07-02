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У Литві закликали оголосити екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі

П'ятниця, 2 липня 2021, 16:40
У Литві закликали оголосити екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі

Служба охорони державного кордону Литви просить запровадити режим екстремальної ситуації у зв'язку зі зростанням потоку мігрантів з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Наш Центр надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству внутрішніх справ оголосити екстремальну ситуацію на державному рівні", - заявив заступник командувача, полковник Антанас Монтвідас.

За його словами, це дозволить залучити додаткові сили, спростити процедури державних закупівель, а самоврядування повинні будуть надати приміщення для розселення мігрантів.

"Якщо минулого року у нас було близько 70 нелегальних мігрантів, то на сьогодні їх вже 800, в 11 разів більше. В основному це громадяни Іраку, Ірану, Сирії, є і громадяни Білорусі", - сказав заступник голови служби Відас Мачайтіс.

За останню добу затримано 150 нелегалів. За словами Мачайтіса, під житло цим людям планують виділити приміщення школи. "Зараз встановлюють ліжка, везуть постільну білизну, поліція і прикордонники забезпечать охорону, організовують постачання харчування", - сказав він.

За його словами, приміщення на заставах у Варені та в Вільнюсі заповнені. "На даний момент ці люди просто сидять на підлозі, оскільки на наших заставах не передбачалася така велика кількість біженців", - зауважив Мачайтіс.

Він додав, що потоки нелегальних мігрантів рекордні. "У нас ніколи раніше не було такого, щоб за ніч затримували 161 нелегала", - зауважив він.

Раніше повідомлялося, що європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваБілорусьМіграційна служба
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