Транспортний "Боїнг-737" здійснив аварійну посадку на воду біля Гонолулу

Транспортний літак "Боїнг-737" здійснив аварійну посадку в океані біля узбережжя Гонолулу, але пілоти змогли врятуватись.

Джерело: CNBC News

Деталі: Як заявили у Федеральному управлінні цивільної авіації, подія сталась вранці у п’ятницю через несправності двигуна.

Зазначається, що пілоти повідомили про несправності двигуна та намагались повернутись у Гонолулу, але були вимушені посадити літак на воду.

За попередньою інформацією, берегова охорона врятувала двох членів екіпажу. Відповідні органи проведуть розслідування щодо інциденту.