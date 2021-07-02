Транспортний "Боїнг-737" здійснив аварійну посадку на воду біля Гонолулу
П'ятниця, 2 липня 2021, 17:29
Транспортний літак "Боїнг-737" здійснив аварійну посадку в океані біля узбережжя Гонолулу, але пілоти змогли врятуватись.
Джерело: CNBC News
Деталі: Як заявили у Федеральному управлінні цивільної авіації, подія сталась вранці у п’ятницю через несправності двигуна.
Зазначається, що пілоти повідомили про несправності двигуна та намагались повернутись у Гонолулу, але були вимушені посадити літак на воду.
За попередньою інформацією, берегова охорона врятувала двох членів екіпажу. Відповідні органи проведуть розслідування щодо інциденту.
Українська правда