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Транспортний "Боїнг-737" здійснив аварійну посадку на воду біля Гонолулу

П'ятниця, 2 липня 2021, 17:29

Транспортний літак "Боїнг-737" здійснив аварійну посадку в океані біля узбережжя Гонолулу, але пілоти змогли врятуватись. 

Джерело: CNBC News

Деталі: Як заявили у Федеральному управлінні цивільної авіації, подія сталась вранці у п’ятницю через несправності двигуна. 

Зазначається, що пілоти повідомили про несправності двигуна та намагались повернутись у Гонолулу, але були вимушені посадити літак на воду. 

За попередньою інформацією, берегова охорона врятувала двох членів екіпажу. Відповідні органи проведуть розслідування щодо інциденту. 

Українська правда
Теми: авіа


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