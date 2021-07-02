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ВООЗ закликала проводити тести на COVID-19 у школах

П'ятниця, 2 липня 2021, 18:16
ВООЗ закликала проводити тести на COVID-19 у школах

Щоб уникнути "шкідливих" наслідків дистанційного навчання Всесвітня організація охорони здоров'я закликає проводити в школах тести на COVID-19.

Джерело: регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге, AFP

Пряма мова: "Літні місяці надають урядам цінну можливість прийняти правильний набір заходів, які допоможуть знизити рівень інфікування і уникнути закриття шкіл.

Ми не можемо допустити, щоб пандемія позбавляла дітей можливостей освіти і розвитку".

Деталі: Він додав, що закриття шкіл, "як ми бачили, має згубний вплив на освіту, соціальне і психологічне благополуччя дітей і молоді".

На думку агентств ООН, закриття шкіл "має розглядатися тільки як крайній захід".

Раніше скринінг в школах рекомендувався тільки в тому випадку, якщо було виявлено сплеск випадків коронавірусу, але тепер ВООЗ вважає, що полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) або експрес-тести на антигени повинні проводитися навіть при відсутності симптомів серед учнів і співробітників.

Українська правда

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Теми: охорона здоров'яCovid-2019коронавірусдіти
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