Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВООЗ закликала проводити тести на COVID-19 у школах

П'ятниця, 2 липня 2021, 18:16

Щоб уникнути "шкідливих" наслідків дистанційного навчання Всесвітня організація охорони здоров'я закликає проводити в школах тести на COVID-19.

Джерело: регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге, AFP

Пряма мова: "Літні місяці надають урядам цінну можливість прийняти правильний набір заходів, які допоможуть знизити рівень інфікування і уникнути закриття шкіл.

Ми не можемо допустити, щоб пандемія позбавляла дітей можливостей освіти і розвитку".

Деталі: Він додав, що закриття шкіл, "як ми бачили, має згубний вплив на освіту, соціальне і психологічне благополуччя дітей і молоді".

На думку агентств ООН, закриття шкіл "має розглядатися тільки як крайній захід".

Раніше скринінг в школах рекомендувався тільки в тому випадку, якщо було виявлено сплеск випадків коронавірусу, але тепер ВООЗ вважає, що полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) або експрес-тести на антигени повинні проводитися навіть при відсутності симптомів серед учнів і співробітників.

Українська правда
Теми: охорона здоров'яCovid-2019коронавірусдіти


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній

ВіДЕОНа нафтовому трубопроводі в Мексиканській затоці спалахнула пожежа

Євро-2020: Італія вийшла до півфіналу, де гратиме з іспанцями

Росія розширила перелік заборонених для ввезення з України продуктів

Помер вакцинований Pfizer українець: через 4 години після щеплення 

Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом - швейцарці програють по пенальті

Усі новини...
охорона здоров'я
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу
Сфера охорони здоров’я найшвидше зросла за доходами з 2010 року в Україні – дослідження
Глава ВООЗ вакцинувався від COVID-19
Останні новини
05:21
COVID-19 у світі: Понад 430 тисяч нових випадків, найбільше в Бразилії
04:33
Третина всіх COVID-випадків у Франції — через “Дельту”
03:35
Білий дім: США виведуть свої війська з Афганістану до кінця серпня
02:40
Кількість загиблих в обвалі біля Маямі сягнула 22
01:50
ЗМІ: Пов'язані з Росією хакери зламали 200 американських компаній
01:16
ВіДЕОНа нафтовому трубопроводі в Мексиканській затоці спалахнула пожежа
00:40
У Британії кількість заражень “Дельтою” менш як за місяць зросла вчетверо
23:56
Євро-2020: Італія вийшла до півфіналу, де гратиме з іспанцями
23:51
Штам "Дельта" виявили у майже 100 країнах
23:14
Росія розширила перелік заборонених для ввезення з України продуктів
Усі новини...