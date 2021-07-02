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Лукашенко розповів про "сплячі терористичні осередки", до яких причетні Україна, США і ЄС

П'ятниця, 2 липня 2021, 18:50
Лукашенко розповів про сплячі терористичні осередки, до яких причетні Україна, США і ЄС

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито виявлені терористичні осередки, до яких причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва.

Про це він заявив в п'ятницю на зібранні на честь Дня Республіки, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Сьогодні розкриті створені сплячі терористичні осередки, так звані загони самооборони. Мета цих осередків - насильницька зміна влади в день ікс. Вони самі поки не знають, що це за день ікс: до нього треба підвести наш народ", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною.

"Величезна кількість зброї надходить з України в Білорусь. Тому я доручив прикордонним військам повністю перекрити кордон з Україною", - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що в країні була проведена "масштабна антитерористична операція" і він планує висунути претензії канцлеру Німеччини.

Нагадаємо, 24 червня ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську. Вони торкнуться таких галузей, як нафта, калій, банківська справа, тютюн та технології спостереження.

Читайте також: Пастка для Лукашенка: як тиск Заходу та план Кремля ведуть до розв'язки у Білорусі,

а також План РФ та "червоні лінії" Лукашенка: відповідаємо на запитання про події у Білорусі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛукашенкоУкраїнатероризмСШАЄС
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