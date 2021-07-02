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Головного тренера збірної зі спортивної гімнастики підозрюють у розтраті майже чверті мільйона

П'ятниця, 2 липня 2021, 20:40
Головного тренера збірної зі спортивної гімнастики підозрюють у розтраті майже чверті мільйона

Головного тренера національної збірної команди України зі спортивної гімнастики підозрюють у розтраті майже чверть мільйона гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що головний тренер в період 2019 - 2020 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату грошових коштів управління "Укрспортзабезпечення".

За даним слідства, він підписував акти про надання послуг проживання та харчування спортсменів та тренерів, які нібито мешкали та харчувались у комплексі для проживання та їдальні олімпійського навчального центру в Конча-Заспі, однак вказані у договорах особи на той момент фактично перебували за межами України.

Дослівно прокуратура: "Таким чином головний тренер будучи обізнаним у тому, що вказані особи не перебувають на тренувальних зборах, здійснив розтрату коштів на загальну суму близько 250 тис. гривень.

Наразі вказаній особі повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають".

Додатково: Правоохоронці традиційно не називають ім’я підозрюваного, але за даними джерела УП, це заслужений тренер України Геннадій Сартинський.

Українська правда

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Теми: прокуратураспорт
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