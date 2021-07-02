Путін пожалівся Макрону на Україну

Президент Росії Володимир Путін пожалівся французькому лідеру Еммануелю Макрону на те, що Київ начебто не хоче сприяти врегулюванню ситуації на Донбасі.

Джерело: пресслужба адміністрації президента РФ

Деталі: У Кремлі традиційно назвали війну на Донбасі "внутрішньою кризою" України.

Під час розмови із Макроном Путін сказав, що саме через Київ всі зусилля, зокрема, і в "нормандському форматі", "фактично саботуються".

Лідер країни-агресора вкотре заявив, що українська влада має дотримуватись раніше взятих на себе зобов’язань. Він також традиційно стверджує, що Україна має вести перемовини із "лідерами" невизнаних "республік."