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Путін пожалівся Макрону на Україну

П'ятниця, 2 липня 2021, 22:19

Президент Росії Володимир Путін пожалівся французькому лідеру Еммануелю Макрону на те, що Київ начебто не хоче сприяти врегулюванню ситуації на Донбасі.

Джерело: пресслужба адміністрації президента РФ

Деталі: У Кремлі традиційно назвали війну на Донбасі "внутрішньою кризою" України. 

Під час розмови із Макроном Путін сказав, що саме через Київ всі зусилля, зокрема, і в "нормандському форматі", "фактично саботуються". 

Лідер країни-агресора вкотре заявив, що українська влада має дотримуватись раніше взятих на себе зобов’язань. Він також традиційно стверджує, що Україна має вести перемовини із "лідерами" невизнаних "республік."

Українська правда
Теми: ПутінМакрон


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