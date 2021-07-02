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Помер вакцинований Pfizer українець: через 4 години після щеплення 

П'ятниця, 2 липня 2021, 22:30
Помер вакцинований Pfizer українець: через 4 години після щеплення 

Невдовзі після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області.

Джерело: заява МОЗ

Деталі: У міністерстві розповіли, що щеплення чоловік отримав о 13:45. Протягом наступної години скарг на самопочуття він не мав. Але вже о 17:00 у пацієнта з’явилась нудота та втрата свідомості. 

Лікарі, які прибули на виклик, провели реанімаційні заходи. Проте врятувати чоловіка не вдалось. О 18:02 медики констатували смерть. 

Важливо, що жодного взаємозв’язку між вакцинацією та смертю чоловіка наразі офіційно не встановлено. 

Як повідомили в департаменті охорони здоров’я Вінницької області, інші громадяни, які отримали щеплення з цього ж флакону скарг не мають, їх стан задовільний. 

Випадок смерті зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після щеплення. Всі несприятливі події після імунізації, які трапились впродовж 30 днів після отримання щеплення в обов'язковому порядку розслідуються. 

Наразі його розглядає відповідна група у обласному департаменті охорони здоров’я. 

У МОЗ наголосили, що летальні випадки після імунізації відносяться до випадкових подій та мають лише часовий зв’язок із попереднім щепленням. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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