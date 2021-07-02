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Росія розширила перелік заборонених для ввезення з України продуктів

П'ятниця, 2 липня 2021, 23:14

Росія розширила перелік продуктів, які заборонені для ввезення на територію РФ з України: туди потрапило морозиво, мінеральна вода, пальмова олія та інші продукти. 

Джерело: постанова російського уряду

Деталі: В документі, який підписали ще 28 червня, розширюється перелік продуктів, які не можна ввозити на територію Росії з України. 

Зокрема, йдеться про морозиво та інші види харчового льоду, газовану воду із цукром та мінеральну воду, різні підсолоджувачі та смакові добавки. Також в Росію не можна буде ввозити готові супи та бульйони, а також різні заготовки для їх приготування. 

Нові правила також стосуються ячменю, пальмової олії, какао-пасти, соусів (кетчупу, майонезу). 

Забороненими також стали м’ясні консерви та субпродукти, попкорн, мюслі. 

Окрім продуктів, які вживають люди, обмеження також стосуються і ввезення кормів для тварин. 

Що передувало: У грудня 2018 року Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або які переміщуються через територію України.

Українська правда
Теми: імпортРосія


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