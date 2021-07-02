Росія розширила перелік заборонених для ввезення з України продуктів

Росія розширила перелік продуктів, які заборонені для ввезення на територію РФ з України: туди потрапило морозиво, мінеральна вода, пальмова олія та інші продукти.

Джерело: постанова російського уряду

Деталі: В документі, який підписали ще 28 червня, розширюється перелік продуктів, які не можна ввозити на територію Росії з України.

Зокрема, йдеться про морозиво та інші види харчового льоду, газовану воду із цукром та мінеральну воду, різні підсолоджувачі та смакові добавки. Також в Росію не можна буде ввозити готові супи та бульйони, а також різні заготовки для їх приготування.

Нові правила також стосуються ячменю, пальмової олії, какао-пасти, соусів (кетчупу, майонезу).

Забороненими також стали м’ясні консерви та субпродукти, попкорн, мюслі.

Окрім продуктів, які вживають люди, обмеження також стосуються і ввезення кормів для тварин.

Що передувало: У грудня 2018 року Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або які переміщуються через територію України.