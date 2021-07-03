На нафтовому трубопроводі в Мексиканській затоці спалахнула пожежа
На підводному нафтовому трубопроводі на родовищі Ку-Малуб Заап в Мексиканській затоці сталася пожежа.
Деталі: Чотири джерела повідомили Reuters, що пожежа була взята під контроль.
Травм або серйозного впливу на виробництво не було.
Як зазначається, пожежа була спричинена витоком газу.
Трубопровід експлуатує мексиканська державна нафтова компанія Pemex.
Ку-Малуб Заап – один з найбільш продуктивних кластерів нафтових родовищ. На Ку-Малуб Заап припадає більше 700 тисяч барелів нафти на день, або приблизно 40% від загального обсягу видобутку Pemex.
#ULTIMAHORA | Explota línea submarina de #Pemex en la Plataforma KuSierra de 78 metros de profundidad. El accidente mantiene un incendio sobre la superficie, no se reportan lesionados. Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas. Pemex no ha emitido ningún tipo de comunicado. pic.twitter.com/Yt5KRlo4o9— Televisa Veracruz (@televertv) July 2, 2021