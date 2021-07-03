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На нафтовому трубопроводі в Мексиканській затоці спалахнула пожежа

Субота, 3 липня 2021, 01:16
На нафтовому трубопроводі в Мексиканській затоці спалахнула пожежа

На підводному нафтовому трубопроводі  на родовищі Ку-Малуб Заап в  Мексиканській затоці сталася пожежа.

Джерело: Reuters, Bloomberg

Деталі: Чотири джерела повідомили Reuters, що пожежа була взята під контроль.

Травм або серйозного впливу на виробництво не було.

Як зазначається, пожежа була спричинена витоком газу.

Трубопровід експлуатує мексиканська державна нафтова компанія Pemex.

Ку-Малуб Заап – один з найбільш продуктивних кластерів нафтових родовищ. На Ку-Малуб Заап припадає більше 700 тисяч барелів нафти на день, або приблизно 40% від загального обсягу видобутку Pemex.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мексикапожежа
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