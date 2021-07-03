Литва оголосила екстремальну ситуацію через мігрантів з Білорусі

У зв'язку з великими потоками нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю в п'ятницю ввечері уряд Литви вирішив оголосити режим екстремальної ситуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Оперативним главою по екстремальній операції призначена міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

За минулу добу литовські прикордонники затримали 150 нелегальних мігрантів - це майже в три рази більше, ніж попередні добові рекорди.

В даний момент для нелегальних мігрантів обладнано 835 місць для розселення, з них зайнято близько 500, повідомили представники МВС.

В цілому в цьому році в Литву з Білорусі намагалися потрапити 822 незаконних мігранти - в десять разів більше, ніж за весь 2020 рік.

Раніше повідомлялося, що європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.