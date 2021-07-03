У Дніпрі стався конфлікт через білборди, є постраждалі

У Дніпрі внаслідок конфлікту через демонтаж рекламних носіїв постраждав працівник "Муніципальної варти", також журналіст заявив про побиття і пошкодження камери.

Джерело: поліція Дніпропетровської області, "Днепр оперативный"

Дослівно поліція: "За попередньою інформацією, 2 липня близько 18:00 на пр. Пушкіна відбувався демонтаж рекламних носіїв відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради. Для припинення робіт на місце прибула група чоловіків, внаслідок чого між двома конфліктуючими сторонами відбулася бійка. Поліцейські, які прибули на виклик про хуліганські дії, припинили конфлікт.

В результаті під час бійки тілесні ушкодження отримав працівник "Муніципальної варти". Також до поліції звернувся журналіст одного з місцевих телеканалів із заявою про побиття та пошкодження відеокамери. За даним фактом проводиться перевірка".

Деталі: За грубе порушення публічного порядку та за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень поліцейські доставили до відділення поліції п’ять учасників конфлікту з обох сторін. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються інші учасники хуліганських дій.

Слідчими було відкрито кримінальне провадження – за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) та вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Разом з тим, за даними "Дніпра оперативного", конфлікт влаштували "молодики Загіда Краснова" через демонтаж незаконно встановлених бігбордів, які належать одній з його компаній.

Видання повідомляє, що співробітник КП "Муніципальна Варта" отримав важкі поранення в голову, екіпаж патрульний поліції, який прибув на місце, терміново доставив його до лікарні.

Як стало відомо "Дніпру Оперативному", в Дніпрі оголошений план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують автомобіль Mazda синього кольору, з якого вибігли невідомі, здійснили перестрілку і зникли у невідомому напрямку.

Довідка: Загід Краснов був головним опонентом чинного мера Дніпра Бориса Філатова на виборах 2020 року. Родом з Дагестану, в Україну приїхав у 90-х роках на навчання. За словами співрозмовників УП у дніпровських політичних колах, у 90-ті його пов’язували з кришуванням металобрухтового бізнесу.

Краснов – доларовий мільйонер. В офіційних активах кандидата та його сім’ї – бізнес у сфері нерухомості, виробництва електроенергії, готельній сфері, акції "Дніпропетровського стрілочного заводу" та "Запорізького заводу залізобетонних шпал".

За Леоніда Кучми Краснов працював у комітеті боротьби з корупцією та організованою злочинністю при президентові. На виборах 2004 року очолив і фінансував дніпропетровський штаб Віктора Ющенка. У 2005 році Краснов пішов на місцеві вибори на чолі політсили Павла Лазаренка "Громада".

У міськраді партія Краснова-Лазаренка створила коаліцію з "Партією регіонів".

Під час Революції Гідності політик знову швидко зорієнтувався і фінансово підтримував Євромайдан.

Нині Краснов – депутат міськради від місцевої партії "Громадська сила".

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