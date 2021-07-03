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Туск очолив основну опозиційну партію Польщі

Субота, 3 липня 2021, 13:25

Експрем’єр Польщі і колишній президент Європейської ради Дональд Туск очолив головну опозиційну партію "Громадянська платформа".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Під час засідання Національної ради "Громадянської платформи" Борис Будка, який досі її очолював, повідомив, що Дональд Туск повертається до польської політики як лідер цієї партії.

Будка сказав, що "потрібно передати естафету, щоб разом досягти перемоги, досягти успіху".

"У цей день на моє запрошення і на моє прохання Дональд Туск повертається до польської політики, повертається на 100%.. Я хочу передати вам контроль над Платформою сьогодні, Дональде, і я хочу, щоб ви привели нас до перемоги" - заявив він.

"Я повернувся, як сказав Борис Будка, на 100% (...) Я також повернувся, тому що ви команда справді надзвичайних людей" - сказав у свою чергу Туск.

"Громадянська платформа" сподівається, що повернення Туска оновить партію, яка вже кілька років перебуває на вторинних позиціях через низку поразок, завданих керівною партією "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

Повернення Туска відновить його суперництво з Ярославом Качинським.

Туск розглядає Качинського як реакційного націоналіста з внутрішньою політичною філософією, яка шкодить Польщі. У свою чергу Качинський розглядає свого старого ворога як корисливого політика, лояльність якого належить еліті ЄС, а не інтересам Польщі.

Читайте також статтю Дональд для Польщі: чи зможе повернення Туска змінити владу в країні

Теми: Польща


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