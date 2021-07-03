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У ДТП в Польщі постраждало четверо українців

Субота, 3 липня 2021, 14:19
У ДТП в Польщі постраждало четверо українців

У Польщі внаслідок ДТП постраждало четверо українців, у тому числі неповнолітній.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter, "Європейська правда" з посиланням на видання Nasze Miasto

Деталі: Аварія сталася біля Тарнува.

Постраждалих було госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм.

Ніколенко зазначив, що український консул перебуває на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Nasze Miasto, ДТП сталася незадовго до 8 ранку у суботу на смузі в напрямку Кракова. Легковий автомобіль Volkswagen зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Спочатку повідомлялося про 9 постраждалих людей. Зрештою до лікарні відвезли 4 людей, які подорожували мікроавтобусом.

Найбільше постраждали двоє дорослих і дитина. Дитину доставили до лікарні з допомогою вертольота.

Українська правда
Теми: ПольщаДТПМЗС
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