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Україна скасовує чергову угоду з СНД

Субота, 3 липня 2021, 17:46
Україна скасовує чергову угоду з СНД

У неділю, 4 липня, Україна офіційно вийде з угоди з СНД, що стосується сфери захисту прав споживачів.

Джерело: публікація Закону України № 1551-IX у виданні "Голос України"

Деталі: Вказана угода була чинною з 2002 року.

Закон про вихід з угоди президент України Володимир Зеленський підписав ще 15 червня.

Дослівно: "Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року".

Нагадаємо:

  • У червні Кабінет міністрів України денонсував угоду про співробітництво в галузі туризму в рамках СНД.
  • У лютому 2021 року Україна вийшла з двох угод Співдружності Незалежних Держав, що стосуються єдиного повітряного простору та його використання.
  • Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески.

Українська правда

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Теми: СНДУкраїна
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