Україна скасовує чергову угоду з СНД

У неділю, 4 липня, Україна офіційно вийде з угоди з СНД, що стосується сфери захисту прав споживачів.

Джерело: публікація Закону України № 1551-IX у виданні "Голос України"

Деталі: Вказана угода була чинною з 2002 року.

Закон про вихід з угоди президент України Володимир Зеленський підписав ще 15 червня.

Дослівно: "Вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів, вчиненої 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої законом від 7 березня 2002 року".

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