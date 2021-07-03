Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Ватикані 10 осіб, включно з кардиналом, судитимуть за фінансові злочини

Субота, 3 липня 2021, 18:46
У Ватикані 10 осіб, включно з кардиналом, судитимуть за фінансові злочини
Кардинал Анджело Беччіу

Відомий італійський кардинал опинився серед 10 осіб, яких у суботу відправили до суду у Ватикані, звинувативши у фінансових злочинах, включаючи розкрадання, відмивання грошей, шахрайство, вимагання та зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кардинал Анджело Беччіу, раніше високопоставлений чиновник адміністрації Ватикану, а також двоє найвищих посадових осіб Ватиканського підрозділу фінансової розвідки постануть перед судом 27 липня через багатомільйонний скандал, пов’язаний із придбанням Ватиканом будинку у Лондоні.

73-річний Беччіу, якого Папа звільнив з посади священика минулого року за нібито непотизм, і який протягом двох років розслідування наполягав на своїй невинуватості, став найвищим чиновником Ватикану, якого звинувачують у фінансових злочинах.

Минулого тижня Папа особисто дав необхідне схвалення щодо обвинувачення Беччіу.

Звинувачення Беччіу включають розкрадання та зловживання службовим становищем. Італійку, яка працювала на нього, звинуватили в розкраданні, а колишнього секретаря кардинала, священика, звинуватили у вимаганні.

Беччіу заявив, що став жертвою "махінації", і повторив про свою "абсолютну невинність".

Двом італійським брокерам, Джанлуїджі Торзі та Раффаеле Мінціоне, пред'явлено звинувачення у розкраданні, шахрайстві та відмиванні грошей.

Згідно з обвинувальним висновком, також було звинувачено чотири компанії, пов'язані з окремими відповідачами, дві в Швейцарії, одна в США і одна в Словенії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ватикансуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Ватикан
Голий чоловік вискочив на вівтар Собору Святого Петра на знак протесту проти війни в Україні
Папа Римський відправить в Україну кардинала із "миротворчою місією"
Жандарми пострілами зупиняли авто, яке промчало крізь ворота Ватикану
Останні новини
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:23
Генштаб: Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама: