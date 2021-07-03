На кордоні Литви й Білорусі силовики відкрили вогонь через нелегальних мігрантів

Литовські прикордонники відкрили попереджувальний вогонь, а також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруської сторони.

Джерело: повідомлення Служби охорони державного кордону Литви

Деталі: Протягом двох днів литовські прикордонники затримали вже 179 іноземців, які незаконно перетнули кордон. З початку року Литва нарахувала вже 938 нелегалів, що майже в 12 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У п'ятницю у зв'язку зі складною ситуацією уряд оголосив надзвичайну ситуацію в районах, що межують з Білоруссю.

Дослівно: "По дорозі з Білорусі в муніципалітет Друскінінкай більшість мігрантів збираються в районі міжнародного контрольно-пропускного пункту Райгард і через долину Райгард. Під час одного затримання, за попередніми даними, 8 мігрантів вели себе агресивно, намагалися атакувати патрулі і чинили опір. В результаті був застосований сльозогінний газ, а також було здійснено два попереджувальні постріли у повітря. Людей, що чинили опір, поклали на землю і вдягли на них кайданки".

Нелегали на кордоні з Литвою

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