В Узбекистані обмежили роботу соцмереж

Влада Узбекистану прийняла рішення про обмеження роботи низки соціальних мереж.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Причиною обмежень названі порушення законодавства при обробці персональних даних.

Деталі: Державний регулятор не уточнив, які саме соціальні мережі потраплять під обмеження, однак користувачі повідомляють про перебої у роботі Тwitter, TikTok, ВКонтакте і месенджера Skype.

Передісторія: У квітні в Узбекистані набрав чинності закон, що зобов’язує інтернет-компанії зберігати персональні дані узбецьких користувачів на території країни. Глава урядового Державного центру персоналізації в травні заявляв, що соцмережам розіслали вимоги дотримуватися цього закону.