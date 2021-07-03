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На Кіпрі вирує масштабна лісова пожежа, країна просить допомоги

Субота, 3 липня 2021, 23:58
На Кіпрі вирує масштабна лісова пожежа, країна просить допомоги
фото: ekathimerini

Кіпр звернувся до країн-членів Європейського Союзу з проханням допомогти в боротьбі з великою лісовою пожежею в гірському регіоні острівної держави.

Джерело: Associated Press

Деталі: Через палаючі ліси влада Кіпру вже евакуювала людей з трьох населених пунктів.

Кіпрський міністр охорони навколишнього середовища Костас Кадіс повідомив, що пожежа охопила "величезні масиви лісу" та приватну власність у гірському масиві Троодос.

Кіпрські чиновники визнають, що масштаби пожежі викликають занепокоєння.

Греція вже відправила два пожежні літаки, аби допомогти приборкати стихію. Ізраїль також заявив про відправлення спеціальної авіації до Кіпру.

Наразі 4 кіпрські пожежні літаки, а також наземні екіпажі вогнеборців намагаються гасити ліси, проте сильний вітер та температура вище +30 градусів перешкоджають їхнім зусиллям.

Гелікоптер над лісовою пожежею в гірському регіоні Ларнаки, субота, 3 липня.
Гелікоптер над лісовою пожежею в гірському регіоні Ларнаки, субота, 3 липня
AP

Теми: пожежаКіпрнадзвичайна подія
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