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Через зсуви і повені в Непалі загинули 38 осіб

Неділя, 4 липня 2021, 01:23
Через зсуви і повені в Непалі загинули 38 осіб

У Непалі внаслідок повені та зсувів, спричинених зливами, загинуло щонайменше 38 людей, у числі яких – семеро дітей.

Джерело: The Times of India з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Непалу

Деталі: Загалом 51 особа зазнала травм, а 24 людини, у тому числі троє дітей, зникли безвісти через повені та зсуви у різних частинах країни.

Крім того, з різних куточків країни, які постраждали внаслідок стихійного лиха, евакуйовано 1250 людей.

Загалом затоплено 790 будинків, 519 будівель, зруйновано 19 мостів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Непал
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