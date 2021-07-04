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Азербайджан обміняв 15 вірменських військовополонених на карти мінних полів у Карабаху

Неділя, 4 липня 2021, 05:49
Азербайджан обміняв 15 вірменських військовополонених на карти мінних полів у Карабаху

Влада Азербайджану в суботу, 3 липня, передали Вірменії 15 полонених.

Джерело: DW з посиланням на командувача російськими миротворцями в Нагірному Карабасі Рустама Мурадова

Деталі: Їх доставили у вірменську столицю на літаку Військово-космічних сил Росії.

Єреван у відповідь передав Баку карти з розташуванням протитанкових і протипіхотних мін у Фізулінському і Зангеланском районах Нагорного Карабаху.

Нагадаємо: У середині червня Азербайджан звільнив 15 вірменських військовополонених в обмін на карти із зазначенням місцезнаходження майже 100 тисяч наземних мін на територіях, окупованих Вірменією протягом майже трьох десятиліть конфлікту через Нагірний Карабах.

"Українська правда" у Threads

Теми: АзербайджанВірменія
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