Азербайджан обміняв 15 вірменських військовополонених на карти мінних полів у Карабаху
Неділя, 4 липня 2021, 05:49
Влада Азербайджану в суботу, 3 липня, передали Вірменії 15 полонених.
Джерело: DW з посиланням на командувача російськими миротворцями в Нагірному Карабасі Рустама Мурадова
Деталі: Їх доставили у вірменську столицю на літаку Військово-космічних сил Росії.
Єреван у відповідь передав Баку карти з розташуванням протитанкових і протипіхотних мін у Фізулінському і Зангеланском районах Нагорного Карабаху.
Нагадаємо: У середині червня Азербайджан звільнив 15 вірменських військовополонених в обмін на карти із зазначенням місцезнаходження майже 100 тисяч наземних мін на територіях, окупованих Вірменією протягом майже трьох десятиліть конфлікту через Нагірний Карабах.