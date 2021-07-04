На Філіппінах розбився літак із 92 людьми на борту

Філіппінський військовий літак C-130 розбився в провінції Сулу у неділю вранці.

Джерело: CNN з посиланням на Збройні сили Філіппін

Phil News Agency

Деталі: Командувач Збройних сил країни генерал Сіріліто Собежана розповів, що наразі триває рятувальна операція.

Рятувальники докладають максимум зусиль, щоб врятувати членів екіпажу і людей, що були на борту.

Місцеві ЗМІ пишуть про 40 врятованих з 85 осіб, що були в літаку.

Причин авіакатастрофи поки не називають, відомо лише, що літак впав під час спроби приземлитися на острові Джоло.

Оновлено: Пізніше з'явилася інформація, що на борту знаходилися 92 людини, а не 85. Щонайменше 17 осіб в результаті катастрофи загинули.