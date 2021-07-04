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У Португалії найбільша з лютого кількість нових заражень коронавірусом

Неділя, 4 липня 2021, 10:19
У Португалії найбільша з лютого кількість нових заражень коронавірусом
фото: sky news

Португалія в суботу зафіксувала 2605 нових випадків зараження коронавірусом, що є найбільшим показником з 13 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нові випадки захворювання реєструються в основному серед нещеплених молодих людей, тому щоденна смертність від коронавірусу, яка в даний час вимірюється однозначними числами, залишається значно нижче рівня лютого, коли країна все ще перебувала на карантині після другої хвилі у січні.

Близько 70% випадків в Португалії відносяться до штаму "Дельта", який вперше був виявлений в Індії, але призвів до хвилі нових інфекцій в усьому світі. Штам поширюється по всій країні, найбільше страждає регіон Лісабона і туристичний Алгарве.

Влада Португалії заявили, що сподіваються вакцинувати ще 1,7 мільйона осіб від COVID-19 протягом наступних двох тижнів.

Португалія повністю вакцинувала близько 35% свого населення, і люди у віці від 18 до 29 років можуть почати записуватися на прийоми вакцинації в неділю.

У заяві цільової групи з вакцинації говориться, що вона буде використовувати всі встановлені потужності для вакцинації 850 000 осіб на тиждень протягом наступних 14 днів, щоб "захистити населення якомога швидше" через "швидке поширення" варіанту "Дельта".

Нагадаємо, 1 липня Португалія запровадила комендантську годину в нічний час в районах підвищеного ризику зараження коронавірусом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Португаліякоронавірусепідемія
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