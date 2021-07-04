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Стрілянина в ресторані Запоріжжя: є загиблий, стрілка шукають

Неділя, 4 липня 2021, 10:54
Стрілянина в ресторані Запоріжжя: є загиблий, стрілка шукають

У центрі Запоріжжя в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина, в результаті якої один чоловік від отриманих поранень помер.

Джерело: Укрінформ з посиланням на пресслужбу ГУНП в Запорізькій області, місцеве видання ZaБор

Деталі: Невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, той загинув.

Про причини стрілянини поки інформації немає, правоохоронці встановлюють особу зловмисника та місце його знаходження. Відкрито кримінальне провадження.

Дослівно поліція: "4 червня до відділу поліції №1 надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ресторану по вулиці Маяковського невідома особа спричинила поранення (можливо з травматичного пістолета) в область грудної клітини місцевому мешканцю 1991 року народження. Від отриманих травм потерпілий помер".

"Українська правда" у Threads

Теми: Запоріжжязброя
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