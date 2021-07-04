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У Північній Кореї – коронакриза, а переговори про постачання вакцин зайшли в глухий кут

Неділя, 4 липня 2021, 11:47

Переговори про постачання вакцин від коронівирусу в Північну Корею зайшли в глухий кут, оскільки Пхеньян відмовляється виконувати формальні умови міжнародної організації для отримання допомоги.

Джерело: Voice of America з посиланням на свої джерела

Деталі: Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин нещодавно визнав брак продовольства в країні на тлі епідемії коронавірусу. Він також порівняв ситуацію, що склалася нині в КНДР, зі страшним голодом 1990-х років.

В даний час Пхеньян вже визнає, що зіткнувся із загостренням кризи, пов'язаної з пандемією, навіть незважаючи на те, що влада продовжує стверджувати, що в країні нібито немає COVID-19.

Наскільки серйозна криза, невідомо, бо що Північна Корея ще більше самоізолювалася.

За даними співрозмовника "Голосу Америки", КНДР не виконала умови, необхідні для безкоштовного отримання від міжнародного альянсу вакцин GAVI препаратів за програмою COVAX.

Джерело уточнило, що Північна Корея виконала лише 2 вимоги з 7 необхідних. На даний момент Пхеньян взагалі почав ігнорувати переговори про постачання Covid-вакцин.

Пряма мова: "Якби КНДР швидко підготувала документи, вони б отримали вакцини. Важко сказати, скільки саме, але, якби вони виконали прохання GAVI, поставки б зараз йшли на повну".

Передісторія: У березні міжнародне об'єднання GAVI заявляло, що до травня 2021 роки планує поставити до Північної Кореї 1,7 млн доз вакцин проти коронавірусу. Однак в Пхеньяні висловили сумніви в ефективності препаратів і не допустили в країну співробітників об'єднання.

На цьому тижні Кім Чен Ин звинуватив високопосадовців в некомпетентності і безвідповідальності через поширення коронавірусної інфекції. За словами голови правлячої партії Північної Кореї, помилки чиновників призвели до якогось "серйозного інциденту", пов'язаного з Covid-19, що поставив під загрозу безпеку країни. Про який саме інцидент йдеться, поки невідомо.

Теми: Північна Кореякоронавірусепідеміявакцинація


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