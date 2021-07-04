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СБУ в рамках навчань звільнила заручників із "захопленої" синагоги

Неділя, 4 липня 2021, 13:39

Служба безпеки України спільно з посольством Держави Ізраїль в Україні провели тактико-спеціальні навчання у Києві.

Джерело: повідомлення СБУ у Facebook

Деталі: Зазначається, що силовики відпрацювали механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці.

За легендою навчань, "терористи" захопили в заручники посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились в приміщенні синагоги. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.

В рамках антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО "А" СБУ звільнили всіх "заручників" та затримали умовних "терористів".

Дослівно: "Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.

Представники Штабу Антитерористичного центру СБУ відзначили високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях".

Українська правда
Теми: СБУКиївІзраїль


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